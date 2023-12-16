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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Бертон Альбион
Оксфорд - Бертон Альбион: обзор матча 16 декабря 2023
Оксфорд
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Бертон Альбион
25'
Р. Родригеш
83'
Р. Родригеш
89'
M. McGuane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Бертон Альбион
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
90'
+3
Замена
O. Smyth
️️️️
Р. Родригеш
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
M. McGuane
Пас отдал
Т. Гудрем
89'
Замена
J. Henry
️️️️
С. Миллс
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Родригеш
83'
78'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Гордон
78'
Замена
J. Brayford
️️️️
К. Баа
77'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Р. Харпер
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Д. Мерфи
77'
74'
Желтая карточка
Д. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригеш
Пас отдал
С. Миллс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
(К)
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
John Brayford
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
4-3-1-2
1
6
12
Беннетт
3
Браун
2
Стивенс
8
Браннаган
9
Харрис
17
17
Миллс
23
Мерфи
20
Родригеш
4-2-1-3
15
Крокомб
20
Кэпрайс
5
Суини
4
Мун
5
23
Ошиладжа
45
Харпер
6
Пауэлл
14
Баа
10
Гордон
13
Стоктон
20
Родригеш
8
8
20
Родригеш
23
Мерфи
11
Гудрем
11
Гудрем
23
Мерфи
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
17
Миллс
27
27
17
Миллс
14
Баа
2
2
14
Баа
10
Гордон
10
Беннетт
10
Беннетт
10
Гордон
45
Харпер
11
Уокер
11
Уокер
45
Харпер
Остались в запасе
Оксфорд
Бертон Альбион
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Оксфорд - Бертон Альбион
1
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
7
Офсайды
0
1
Количество передач
277
233
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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