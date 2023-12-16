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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Бристоль Роверс
Болтон - Бристоль Роверс: обзор матча 16 декабря 2023
Болтон
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Роверс
84'
Э. Тоал
10'
Д. Маркиз
41'
Э. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Бристоль Роверс
Желтая карточка
R. Williams
88'
87'
Желтая карточка
К. Тэйлор
86'
Замена
К. Мартин
️️️️
Л. Томас
ГОЛ! 1:2!
Э. Тоал
84'
Желтая карточка
К. Демпси
81'
80'
Замена
L. Hoole
️️️️
Д. Маркиз
78'
Замена
Р. Вудс
️️️️
G. Ward
Замена
R. Williams
️️️️
Д. Айредейл
72'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Й. Бедварссон
72'
Замена
К. Мендес
️️️️
Д. Томасон
72'
Замена
К. Демпси
️️️️
П. Магома
61'
Желтая карточка
Н. Бакстер
45'
+5
Желтая карточка
У. Форрестер
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эванс
Пас отдал
А. Коллинз
Замена
У. Форрестер
️️️️
Д. Чарльз
40'
Красная карточка
Р. Сантуш
33'
29'
Желтая карточка
Л. Томас
17'
Желтая карточка
С. Финли
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркиз
Пас отдал
G. Ward
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4-3-3
1
Бакстер
15
Айредейл
18
Тоал
4
Сантуш
2
Когли
14
Томасон
5
Морли
25
Магома
10
Бедварссон
19
Чарльз
2
Джонс
3-3-1-3
13
Кокс
6
Уилсон
4
Крама
26
Тэйлор
16
Томас
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
28
10
Коллинз
27
Маркиз
19
Чарльз
6
Форрестер
6
Форрестер
19
Чарльз
25
Магома
10
Демпси
10
Демпси
25
Магома
14
Томасон
7
Мендес
7
Мендес
14
Томасон
15
Айредейл
14
14
15
Айредейл
10
Бедварссон
20
Адебойежо
20
Адебойежо
10
Бедварссон
27
Маркиз
2
2
27
Маркиз
28
18
Вудс
18
Вудс
28
16
Томас
18
Мартин
18
Мартин
16
Томас
Остались в запасе
Болтон
Бристоль Роверс
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
1
Jed Ward
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Болтон - Бристоль Роверс
4
1
3
Всего ударов по воротам
0
8
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
3
9
Офсайды
1
0
Количество передач
281
172
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
76
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
0
6
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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