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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Порт Вейл
Шрусбери Таун - Порт Вейл: обзор матча 25 ноября 2023
Шрусбери Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Порт Вейл
28'
M. Mata
48'
Д. Удо
57'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Порт Вейл
Замена
А. Пьерр
️️️️
M. Mata
86'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Э. Беннетт
86'
Желтая карточка
Д. Андерсон
81'
64'
Замена
Д. Дебра
️️️️
И. Числетт
64'
Замена
Д. Лоу
️️️️
У. Икпеазу
64'
Замена
Р. Лофт
️️️️
А. Яковитти
57'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
Т. Санг
Желтая карточка
Э. Беннетт
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Удо
Пас отдал
M. Mata
48'
Замена
M. Benning
️️️️
Т. Перри
46'
45'
+6
Желтая карточка
Ф. Ожо
Желтая карточка
Т. Перри
45'
+2
Желтая карточка
К. Винчестер
43'
ГОЛ! 1:0!
M. Mata
Пас отдал
Д. Шипли
28'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
Т. Фланаган
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
11
Том Конлон
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
3-1-2-1-3
20
Мароши
22
Данкли
6
Фланаган
20
Винчестер
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
26
Шипли
23
Удо
5
18
2-1-4-2-1
1
Рипли
4
Яковитти
5
Смит
10
Санг
4
Арбластер
14
Ожо
8
Гэррити
7
Девайн
19
Мэсси
23
Числетт
9
Икпеазу
6
Фланаган
22
Андерсон
22
Андерсон
6
Фланаган
18
16
Пьерр
16
Пьерр
18
17
Беннетт
12
Боумен
12
Боумен
17
Беннетт
8
Перри
3
3
8
Перри
23
Числетт
15
Дебра
15
Дебра
23
Числетт
9
Икпеазу
16
Лоу
16
Лоу
9
Икпеазу
4
Яковитти
21
Лофт
21
Лофт
4
Яковитти
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Порт Вейл
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Том Конлон
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
11
Том Конлон
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Шрусбери Таун - Порт Вейл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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