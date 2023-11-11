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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Порт Вейл
Линкольн - Порт Вейл: обзор матча 11 ноября 2023
Линкольн
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Порт Вейл
90+3'
О. Шодипо
34'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Порт Вейл
ГОЛ! 1:1!
О. Шодипо
Пас отдал
Д. Вейл
90'
+3
Замена
О. Шодипо
️️️️
И. Эрхахон
89'
83'
Замена
Т. Конлон
️️️️
Б. Гэррити
Замена
Й. Макама
️️️️
Х. Аделакун
78'
71'
Замена
Р. Лофт
️️️️
И. Числетт
71'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
У. Икпеазу
69'
Желтая карточка
Б. Гэррити
Замена
Д. Вейл
️️️️
A. Smith
67'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
Д. Берроуз
56'
Красная карточка
П. О'Коннор
53'
47'
Вторая желтая
О. Арбластер
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
И. Числетт
26'
Желтая карточка
О. Арбластер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
24
Йовон Макама
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Бен Ломакс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
11
Том Конлон
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
3-5-1-1
1
Йенсен
45
15
О'Коннор
3
Эйома
21
Эрхахон
2
Берроуз
12
11
2
Серенсен
47
Аделакун
48
Хэмилтон
2-1-3-1-3
1
Рипли
24
Касс
15
Дебра
10
Санг
7
Девайн
14
Ожо
4
Арбластер
23
Числетт
26
Плант
8
Гэррити
9
Икпеазу
47
Аделакун
24
Макама
24
Макама
47
Аделакун
2
Берроуз
14
Мандрою
14
Мандрою
2
Берроуз
21
Эрхахон
30
Шодипо
30
Шодипо
21
Эрхахон
12
27
Вейл
27
Вейл
12
9
Икпеазу
19
Мэсси
19
Мэсси
9
Икпеазу
8
Гэррити
11
Конлон
11
Конлон
8
Гэррити
23
Числетт
21
Лофт
21
Лофт
23
Числетт
Остались в запасе
Линкольн
Порт Вейл
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Бен Ломакс
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Бен Ломакс
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Линкольн - Порт Вейл
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Главный судья:
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