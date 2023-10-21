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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Блэкпул
Оксфорд - Блэкпул: обзор матча 21 октября 2023
Оксфорд
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
36'
Г. Ли
90+2'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Блэкпул
90'
+5
Желтая карточка
Д. Роудс
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Хасбэнд
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Родригеш
81'
79'
Замена
К. Дембеле
️️️️
С. Кэри
79'
Замена
А. Морган
️️️️
Т. Окли-Бут
76'
Желтая карточка
О. Дейл
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
С. Миллс
62'
60'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Куасси
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
59'
48'
Желтая карточка
К. Дугалл
ГОЛ! 1:0!
Г. Ли
Пас отдал
С. Миллс
36'
31'
Желтая карточка
Т. Окли-Бут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Блэкпул
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
4-3-2-1
1
22
Ли
6
3
Браун
2
Лонг
20
9
Харрис
17
31
Бодин
17
Миллс
20
Родригеш
3-1-1-3-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
4
Кейси
3
Хасбэнд
16
Дугалл
35
Окли-Бут
14
Кэри
19
Дейл
22
Хэмилтон
29
Роудс
14
Куасси
17
Миллс
2
Стивенс
2
Стивенс
17
Миллс
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
20
Родригеш
23
Мерфи
23
Мерфи
20
Родригеш
35
Окли-Бут
8
Морган
8
Морган
35
Окли-Бут
14
Кэри
7
Дембеле
7
Дембеле
14
Кэри
14
Куасси
19
Ловери
19
Ловери
14
Куасси
Остались в запасе
Оксфорд
Блэкпул
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Оксфорд - Блэкпул
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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