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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс: обзор матча 30 сентября 2023
Питерборо Юнайтед
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
26'
A. Collins
47'
D. Ajiboye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
Замена
J. Wakeling
️️️️
D. Ajiboye
90'
83'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
Д. Маркиз
83'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Л. Богарде
78'
Замена
Р. Вудс
️️️️
С. Финли
78'
Замена
К. Мартин
️️️️
Э. Эванс
Желтая карточка
D. Ajiboye
77'
74'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Замена
Z. Sturge
️️️️
Р. Джонс
71'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Кларк-Харрис
71'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
J. Katongo
66'
Желтая карточка
Э. Киприану
62'
56'
Желтая карточка
Э. Эванс
Желтая карточка
Д. Найт
54'
ГОЛ! 2:0!
D. Ajiboye
47'
46'
Замена
J. Brown
️️️️
Л. Томас
Желтая карточка
Р. Джонс
32'
ГОЛ! 1:0!
A. Collins
26'
Желтая карточка
A. Collins
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
6
Чарли О'Коннел
ЦП
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-1-5
41
Билокапич
10
Мэйсон-Кларк
20
Найт
5
Эдвардс
2
14
Берроуз
26
Джонс
5
Киприану
8
44
9
Кларк-Харрис
2-4-1-3
13
Кокс
32
Хант
26
Тэйлор
26
Богарде
8
Финли
14
Эванс
16
Томас
20
Вейл
4
27
Маркиз
10
Коллинз
26
Джонс
3
3
26
Джонс
2
3
Кричлоу
3
Кричлоу
2
9
Кларк-Харрис
15
15
9
Кларк-Харрис
44
24
24
44
8
Финли
18
Вудс
18
Вудс
8
Финли
27
Маркиз
23
МакКормик
23
МакКормик
27
Маркиз
26
Богарде
7
Синклейр
7
Синклейр
26
Богарде
16
Томас
20
20
16
Томас
14
Эванс
18
Мартин
18
Мартин
14
Эванс
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
44
Fynn Talley
ВР
6
Чарли О'Коннел
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
35
Matthew Hall
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
6
Чарли О'Коннел
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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