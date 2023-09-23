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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Уиган Атлетик
Бристоль Роверс - Уиган Атлетик: обзор матча 23 сентября 2023
Бристоль Роверс
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
13'
Л. Томас
26'
Д. Хант
53'
А. Коллинз
68'
Д. Маркиз
21'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Уиган Атлетик
Желтая карточка
L. Hoole
90'
+1
Замена
Р. Вудс
️️️️
С. Финли
88'
Замена
С. Синклейр
️️️️
А. Коллинз
88'
Замена
L. Hoole
️️️️
Д. Хант
82'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
Э. Эванс
82'
81'
Желтая карточка
Ч. Уайк
Замена
J. Brown
️️️️
Л. Томас
81'
79'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Годо
ГОЛ! 4:1!
Д. Маркиз
Пас отдал
Д. Хант
68'
65'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лэнг
65'
Замена
С. Смит
️️️️
Ш. Клэр
55'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Т. Осгор
ГОЛ! 3:1!
А. Коллинз
53'
46'
Замена
Т. Пирс
️️️️
О. Рекик
45'
+4
Желтая карточка
О. Рекик
Желтая карточка
Д. Маркиз
36'
Желтая карточка
Л. Томас
28'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хант
26'
21'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Уайк
Пас отдал
Ш. Клэр
ГОЛ! 1:0!
Л. Томас
Пас отдал
Э. Эванс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бристоль Роверс
1
James Belshaw
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
2-4-1-3
13
Кокс
32
Хант
26
Тэйлор
16
Томас
8
Финли
14
Эванс
26
Богарде
20
Вейл
4
27
Маркиз
10
Коллинз
4-2-2-2
1
Тикл
4
Хьюз
44
Рекик
24
Смит
4
Моррисон
28
Клэр
17
Адико
10
Лэнг
19
Осгор
10
Уайк
20
Годо
32
Хант
2
2
32
Хант
8
Финли
18
Вудс
18
Вудс
8
Финли
14
Эванс
23
МакКормик
23
МакКормик
14
Эванс
10
Коллинз
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Коллинз
16
Томас
20
20
16
Томас
44
Рекик
46
Пирс
46
Пирс
44
Рекик
28
Клэр
8
Смит
8
Смит
28
Клэр
20
Годо
20
МакМанаман
20
МакМанаман
20
Годо
19
Осгор
11
Хамфрис
11
Хамфрис
19
Осгор
10
Лэнг
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Лэнг
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Уиган Атлетик
1
James Belshaw
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
James Belshaw
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бристоль Роверс - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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