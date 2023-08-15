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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Бертон Альбион
Шрусбери Таун - Бертон Альбион: обзор матча 15 августа 2023
Шрусбери Таун
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бертон Альбион
3'
Т. Бейлисс
45+4'
Ш. Данкли
90+7'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Бертон Альбион
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
М. Беннетт
Пас отдал
А. Ошиладжа
Замена
Т. Фланаган
️️️️
Д. Шипли
90'
+3
86'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
М. Хелм
86'
Замена
М. Карайол
️️️️
Р. Суини
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Т. Перри
85'
Желтая карточка
M. Benning
83'
79'
Желтая карточка
К. Чауке
Замена
M. Benning
️️️️
Д. Удо
78'
76'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
72'
Желтая карточка
J. Brayford
61'
Замена
Б. Камва
️️️️
Д. Гордон
ГОЛ! 2:0!
Ш. Данкли
Пас отдал
Д. Шипли
45'
+4
23'
Замена
М. Крокомб
️️️️
Д. Блэкмэн
4'
Желтая карточка
Д. Блэкмэн
ГОЛ! 1:0!
Т. Бейлисс
Пас отдал
Д. Удо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
2
John Brayford
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
3-1-1-5
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
23
Удо
5
8
Бейлисс
26
Шипли
12
Боумен
3-2-5
31
Блэкмэн
5
2
23
Ошиладжа
4
Чауке
10
Хелм
6
Пауэлл
10
Гордон
5
Суини
10
Беннетт
3
Седдон
26
Шипли
6
Фланаган
6
Фланаган
26
Шипли
8
Перри
17
Беннетт
17
Беннетт
8
Перри
23
Удо
3
3
23
Удо
31
Блэкмэн
15
Крокомб
15
Крокомб
31
Блэкмэн
10
Хелм
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
10
Хелм
5
Суини
29
Карайол
29
Карайол
5
Суини
10
Гордон
10
Камва
10
Камва
10
Гордон
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Бертон Альбион
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
22
Том Хамер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
7
Трэвис Хернс
ЦП
Остались в запасе
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
22
Том Хамер
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Шрусбери Таун - Бертон Альбион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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