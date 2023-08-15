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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Бристоль Роверс
Чарльтон - Бристоль Роверс: обзор матча 15 августа 2023
Чарльтон
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Роверс
73'
D. Kanu
58'
С. Синклейр
90+8'
Л. МакКормик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Бристоль Роверс
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Л. МакКормик
Пас отдал
G. Ward
90'
+2
Желтая карточка
J. Grant
89'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
Д. Маркиз
Замена
Т. Томас
️️️️
А. Эдун
84'
83'
Замена
Р. Лофт
️️️️
Э. Эванс
Замена
T. Taylor
️️️️
K. Anderson
77'
Замена
М. Гектор
️️️️
L. Jones
76'
ГОЛ! 1:1!
D. Kanu
Пас отдал
K. Anderson
73'
Замена
D. Kanu
️️️️
J. Payne
65'
65'
Замена
Х. Вейл
️️️️
Л. Томас
65'
Замена
С. Финли
️️️️
С. Синклейр
65'
Замена
J. Grant
️️️️
Л. Гордон
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
А. Коллинз
Желтая карточка
J. Payne
57'
27'
Желтая карточка
Д. Маркиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
7
Terry Taylor
ЦП
14
Conor McGrandles
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
4
Joshua Grant
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
4-4-1-1
13
Мэйнард-Брюэр
2
12
Несс
5
14
Эдун
15
17
8
Камара
10
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
3-4-3
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
19
Гордон
2
16
Томас
14
Эванс
7
Синклейр
27
Маркиз
10
Коллинз
28
14
Эдун
4
Томас
4
Томас
14
Эдун
5
6
Гектор
6
Гектор
5
17
7
7
17
10
9
9
10
27
Маркиз
23
МакКормик
23
МакКормик
27
Маркиз
7
Синклейр
8
Финли
8
Финли
7
Синклейр
16
Томас
20
Вейл
20
Вейл
16
Томас
19
Гордон
4
4
19
Гордон
14
Эванс
21
Лофт
21
Лофт
14
Эванс
Остались в запасе
Чарльтон
Бристоль Роверс
32
Гарри Истед
ВР
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
35
Matthew Hall
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Чарльтон - Бристоль Роверс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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