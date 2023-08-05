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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Бристоль Роверс
Портсмут - Бристоль Роверс: обзор матча 05 августа 2023
Портсмут
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
90+2'
К. Йенги
24'
Л. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Бристоль Роверс
ГОЛ! 1:1!
К. Йенги
Пас отдал
Д. Рафферти
90'
+2
Замена
К. Йенги
️️️️
Э. Скалли
85'
82'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Л. Томас
81'
Замена
Э. Эванс
️️️️
А. Коллинз
Замена
J. Sparkes
️️️️
R. Towler
73'
65'
Замена
J. Grant
️️️️
Л. Гордон
Желтая карточка
R. Poole
64'
61'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
J. Connolly
Замена
C. Saydee
️️️️
T. Lowery
46'
Желтая карточка
R. Towler
45'
+5
42'
Желтая карточка
L. Hoole
35'
Желтая карточка
Д. Уилсон
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Томас
Пас отдал
J. Brown
Желтая карточка
T. Lowery
17'
Желтая карточка
Д. Моррел
16'
9'
Желтая карточка
С. Финли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
9
Кусини Йенги
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Бристоль Роверс
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
3-3-1-3
1
Норрис
16
Моррел
3
2
Рафферти
7
Пак
18
11
Уит
25
Скалли
9
5
6
3-3-4
13
Кокс
4
6
Уилсон
19
Гордон
2
16
Томас
8
Финли
20
27
Маркиз
10
Коллинз
28
25
Скалли
9
Йенги
9
Йенги
25
Скалли
6
3
3
6
18
38
38
18
4
26
Тэйлор
26
Тэйлор
4
10
Коллинз
14
Эванс
14
Эванс
10
Коллинз
16
Томас
7
Синклейр
7
Синклейр
16
Томас
19
Гордон
4
4
19
Гордон
Остались в запасе
Портсмут
Бристоль Роверс
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
James Belshaw
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Портсмут - Бристоль Роверс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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