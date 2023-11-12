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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Пакш
Дебрецен - Пакш: обзор матча 12 ноября 2023
Дебрецен
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
1 : 0
Завершен
Пакш
37'
V. Botond
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Пакш
Желтая карточка
Б. Медьери
90'
+5
Замена
Б. Домингес
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
90'
+1
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
90'
+1
Пенальти не реализован!
B. DzsudzsÃ¡k
88'
85'
Замена
P. Beke
️️️️
А. Осват
Замена
J. Oliveira
️️️️
Á. Bódi
76'
Замена
А. Романчук
️️️️
C. Manrique
68'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
V. Botond
68'
68'
Замена
A. Skribek
️️️️
K. Horvath
Желтая карточка
Д. Лагатор
56'
Желтая карточка
С. Лончар
53'
43'
Желтая карточка
Б. Ленжер
Желтая карточка
E. Kusnyír
40'
38'
Замена
K. Kovács
️️️️
E. Silye
ГОЛ! 1:0!
V. Botond
37'
Желтая карточка
Я. Ференчи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
4-1-3-2
16
Медьери
19
Ференчи
15
14
Дрешкович
29
15
Лончар
94
Лагатор
27
22
77
Барань
10
3-2-2-3
1
Саппанош
30
14
14
Осват
24
Ленжер
2
22
21
19
16
26
15
3
Романчук
3
Романчук
15
27
27
27
27
10
19
Домингес
19
Домингес
10
22
11
11
22
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
14
20
20
14
19
7
7
19
14
Осват
23
23
14
Осват
Остались в запасе
Дебрецен
Пакш
1
Марко Милошевич
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
33
József Varga
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Дебрецен - Пакш
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
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Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Главный судья:
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