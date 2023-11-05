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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - МТК
Пакш - МТК: обзор матча 05 ноября 2023
Пакш
05.11.2023, воскресенье, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
0 : 0
Завершен
МТК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - МТК
Замена
L. Bőle
️️️️
K. Kovács
77'
Замена
А. Осват
️️️️
Я. Хан
77'
74'
Замена
Z. Stieber
️️️️
R. Molnár
69'
Желтая карточка
I. Bognár
Замена
Б. Сабо
️️️️
E. Silye
67'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
A. Skribek
58'
Желтая карточка
Я. Хан
52'
46'
Замена
️️️️
М. Косновски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
3-2-2-3
1
Саппанош
24
Ленжер
14
20
2
30
21
22
7
9
Хан
26
1-5-1-3
1
Демжен
25
6
Ката
18
Косновски
10
97
22
25
3
9
7
9
Хан
14
Осват
14
Осват
9
Хан
20
21
21
20
14
80
Сабо
80
Сабо
14
7
15
Кеньвеш
15
Кеньвеш
7
9
7
7
9
Остались в запасе
Пакш
МТК
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
23
Péter Beke
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
23
Péter Beke
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Пакш - МТК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Информация о матче
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