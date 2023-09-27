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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Дебрецен
Пакш - Дебрецен: обзор матча 27 сентября 2023
Пакш
27.09.2023, среда, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 0
Завершен
Дебрецен
14'
J. Windecker
61'
Н. Кеньвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Дебрецен
89'
Замена
N. Baranyai
️️️️
Я. Ференчи
87'
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
Замена
А. Осват
️️️️
E. Silye
74'
Желтая карточка
K. Papp
69'
68'
Желтая карточка
Д. Барань
68'
Замена
M. Szécsi
️️️️
Z. Bévárdi
67'
Замена
Á. Bódi
️️️️
Б. Домингес
67'
Замена
H. Ojediran
️️️️
J. Varga
Замена
Я. Хан
️️️️
Z. Haraszti
63'
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
63'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кеньвеш
Пас отдал
Z. Haraszti
61'
60'
Желтая карточка
Д. Лагатор
Желтая карточка
Á. Kinyik
52'
Замена
Б. Ленжер
️️️️
N. Szélpál
46'
ГОЛ! 1:0!
J. Windecker
Пас отдал
K. Kovács
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
33
József Varga
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Дебрецен
12
Benedek Erdélyi
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
3-2-2-3
1
Саппанош
3
20
14
2
30
21
22
10
15
Кеньвеш
26
3-1-3-3
1
Милошевич
29
3
Романчук
19
Ференчи
15
Лончар
94
Лагатор
33
19
Домингес
10
11
77
Барань
14
14
Осват
14
Осват
14
3
24
Ленжер
24
Ленжер
3
10
9
Хан
9
Хан
10
15
Кеньвеш
13
13
15
Кеньвеш
33
8
8
33
19
Ференчи
25
25
19
Ференчи
19
Домингес
27
27
19
Домингес
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
11
77
77
11
Остались в запасе
Пакш
Дебрецен
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
12
Benedek Erdélyi
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Остались в запасе
12
Benedek Erdélyi
ВР
68
Máté Tuboly
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Пакш - Дебрецен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
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