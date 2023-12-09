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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Спартак Сб
Железничар - Спартак Сб: обзор матча 09 декабря 2023
Железничар
09.12.2023, суббота, 20:30
Сербия. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Спартак Сб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Железничар - Спартак Сб
1
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
7
Количество передач
212
269
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
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