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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - ИМТ Белград
Вождовац - ИМТ Белград: обзор матча 02 декабря 2023
Вождовац
02.12.2023, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 17 тур
4 : 0
Завершен
ИМТ Белград
9'
M. Nešković
11'
B. Burmaz
76'
F. Antonijević
89'
Б. Йочич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - ИМТ Белград
ГОЛ! 4:0!
Б. Йочич
Пас отдал
N. Vujanović
89'
83'
Желтая карточка
P. Ćirković
ГОЛ! 3:0!
F. Antonijević
Пас отдал
L. Kojić
76'
Замена
L. Kojić
️️️️
M. Nešković
72'
Желтая карточка
Б. Йочич
71'
69'
Замена
V. Živojinović
️️️️
А. Зуев
68'
Желтая карточка
А. Зуев
63'
Желтая карточка
U. Stamenić
59'
Замена
M. Luković
️️️️
N. Kodžić
59'
Замена
U. Stamenić
️️️️
C. Shedrack
48'
Замена
N. Savić
️️️️
M. Delević
Замена
F. Antonijević
️️️️
N. Đuričić
46'
44'
Желтая карточка
M. Luković
Желтая карточка
N. Đuričić
37'
35'
Желтая карточка
N. Glišić
ГОЛ! 2:0!
B. Burmaz
Пас отдал
M. Nešković
11'
ГОЛ! 1:0!
M. Nešković
Пас отдал
Б. Йочич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
(К)
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
7
Nikola Glišić
(К)
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Вождовац
1
Vladan Đekić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
11
Nikola Skrobonja
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
3-4-3
1
33
5
24
Джурджевич
77
8
Йочич
33
70
11
7
6
4-4-1-1
51
Гордич
7
20
23
93
27
29
22
5
17
Зуев
14
33
27
27
33
77
28
28
77
23
4
4
23
14
40
40
14
17
Зуев
7
7
17
Зуев
29
45
45
29
Остались в запасе
Вождовац
ИМТ Белград
1
Vladan Đekić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
11
Nikola Skrobonja
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
1
Vladan Đekić
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
11
Nikola Skrobonja
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Вождовац - ИМТ Белград
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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