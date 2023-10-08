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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Вождовац
Чукарички - Вождовац: обзор матча 08 октября 2023
Чукарички
08.10.2023, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вождовац
52'
Л. Сингх
35'
B. Burmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Вождовац
Желтая карточка
Đ. Ivanović
80'
Замена
A. Janković
️️️️
Đ. Ivanović
80'
Замена
С. Адетунджи
️️️️
Л. Аджич
73'
64'
Замена
P. Medić
️️️️
Б. Йочич
57'
Замена
R. Vilca
️️️️
Б. Ващук
57'
Замена
J. Flemmings
️️️️
N. Vujanović
ГОЛ! 1:1!
Л. Сингх
52'
46'
Замена
А. Матич
️️️️
F. Antonijević
35'
ГОЛ! 0:1!
B. Burmaz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
2-3-5
22
Враньеш
15
Суботич
9
Аджич
24
Станкович
9
9
44
5
45
33
4-4-2
1
27
24
Джурджевич
33
5
8
Йочич
33
77
70
11
59
Ващук
9
40
40
9
9
Аджич
31
Адетунджи
31
Адетунджи
9
Аджич
8
Йочич
16
16
8
Йочич
27
6
Матич
6
Матич
27
59
Ващук
25
25
59
Ващук
70
7
7
70
Остались в запасе
Чукарички
Вождовац
1
Filip Samurović
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
1
Filip Samurović
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Чукарички - Вождовац
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
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Чукарички
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3 : 2
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