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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Чукарички
Спартак Сб - Чукарички: обзор матча 30 сентября 2023
Спартак Сб
30.09.2023, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Чукарички
13'
Л. Аджич
76'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Чукарички
90'
Замена
В. Роган
️️️️
M. Stevanović
90'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Đ. Ivanović
76'
ГОЛ! 0:2!
Đ. Ivanović
Вторая желтая
D. Kerkez
72'
Желтая карточка
D. Kerkez
72'
Желтая карточка
Н. Чаласан
64'
Замена
О. Мудрински
️️️️
В. Убипарип
63'
Замена
Н. Чаласан
️️️️
В. Прийович
46'
Замена
Й. Лукич
️️️️
A. Todoroski
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аджич
Желтая карточка
S. Tanasijević
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Спартак Сб
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
99
Борис Крстич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
2-1-3-4
1
Вулич
5
33
Прийович
44
Видакович
28
Биелович
10
5
Джурасович
14
Убипарип
21
Бабич
33
Станоев
26
2-3-5
22
Враньеш
15
Суботич
24
Станкович
9
9
Аджич
33
45
5
44
66
33
Прийович
15
Чаласан
15
Чаласан
33
Прийович
10
4
Лукич
4
Лукич
10
14
Убипарип
9
Мудрински
9
Мудрински
14
Убипарип
9
11
Сингх
11
Сингх
9
66
19
Роган
19
Роган
66
Остались в запасе
Спартак Сб
Чукарички
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
99
Борис Крстич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
99
Борис Крстич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Спартак Сб - Чукарички
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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