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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Спартак Сб
Црвена Звезда - Спартак Сб: обзор матча 19 августа 2023
Црвена Звезда
19.08.2023, суббота, 21:30
Сербия. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Спартак Сб
20'
О. Букари
24'
М. Богичевич (АГ)
45'
F. Manojlović (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Спартак Сб
84'
Замена
М. Мийич
️️️️
А. Джурасович
Замена
У. Спайич
️️️️
С. Мияилович
70'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
К. Кангва
58'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
F. Manojlović
45'
Желтая карточка
О. Букари
43'
33'
Замена
В. Йочич
️️️️
М. Богичевич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Богичевич
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Букари
Пас отдал
А. Драгович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
2-4-3-1
18
Глазер
15
Драгович
5
Дегенек
22
Мияилович
42
Кангва
37
Лучич
6
Стаменич
99
Олаинка
7
Митрович
14
Букари
11
Крассо
2-1-4-3
45
31
Богичевич
5
44
Видакович
5
Джурасович
10
22
28
Биелович
14
Убипарип
29
Стайкович
26
22
Мияилович
25
Спайич
25
Спайич
22
Мияилович
42
Кангва
8
Канга
8
Канга
42
Кангва
5
Джурасович
14
Мийич
14
Мийич
5
Джурасович
31
Богичевич
14
Йочич
14
Йочич
31
Богичевич
Остались в запасе
Црвена Звезда
Спартак Сб
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
1
Александр Вулич
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Црвена Звезда - Спартак Сб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
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