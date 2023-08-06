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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Вождовац
ИМТ Белград - Вождовац: обзор матча 06 августа 2023
ИМТ Белград
06.08.2023, воскресенье, 22:05
Сербия. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Вождовац
53'
L. Luković
74'
N. Glišić
49'
Б. Йочич
77'
B. Burmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Вождовац
Замена
C. Shedrack
️️️️
L. Luković
89'
Замена
S. Stefanovic
️️️️
N. Vukić
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
B. Burmaz
ГОЛ! 2:1!
N. Glišić
74'
Замена
V. Živojinović
️️️️
U. Stamenić
64'
ГОЛ! 1:1!
L. Luković
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йочич
Желтая карточка
N. Savić
31'
17'
Желтая карточка
N. Đuričić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
8
Stefan Stefanovic
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
4-4-2
51
Гордич
7
23
22
4
27
22
40
5
45
8
3-5-2
1
24
Джурджевич
33
5
70
6
Матич
33
77
8
Йочич
6
9
22
8
8
22
40
7
7
40
8
14
14
8
Остались в запасе
ИМТ Белград
Вождовац
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча ИМТ Белград - Вождовац
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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