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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Черноморец
Родина - Черноморец: обзор матча 12 ноября 2023
Родина
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
6'
А. Гордюшенко
55'
А. Калмыков
63'
У. Ната
86'
М. Турищев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Черноморец
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Саадуев
ГОЛ! 4:0!
М. Турищев
86'
Замена
М. Турищев
️️️️
Х. Кочиев
83'
Замена
И. Камышев
️️️️
У. Ната
74'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Султонов
74'
Замена
А. Сокол
️️️️
Г. Юдинцев
74'
Замена
И. Насыров
️️️️
С. Бакаев
70'
69'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
66'
Желтая карточка
В. Адаев
ГОЛ! 3:0!
У. Ната
63'
59'
Замена
В. Адаев
️️️️
Д. Коробов
ГОЛ! 2:0!
А. Калмыков
55'
53'
Желтая карточка
Д. Коробов
Желтая карточка
У. Ната
36'
Желтая карточка
А. Клещенко
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Гордюшенко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
6
Юрий Будагян
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-3-2
1
Шакеров
15
Кочиев
24
Клещенко
55
Крижан
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
33
Ната
28
Султонов
90
Калмыков
17
Бакаев
4-2-2-2
1
Фролкин
3
Хагур
4
Кумбурович
79
Гречкин
4
Маклаков
88
Магомедов
77
Антонов
7
Коробов
10
Саадуев
19
Руденко
18
Гурченко
17
Бакаев
77
Насыров
77
Насыров
17
Бакаев
4
Юдинцев
88
Сокол
88
Сокол
4
Юдинцев
33
Ната
11
Камышев
11
Камышев
33
Ната
28
Султонов
70
Самко
70
Самко
28
Султонов
15
Кочиев
90
Турищев
90
Турищев
15
Кочиев
7
Коробов
9
Адаев
9
Адаев
7
Коробов
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
Остались в запасе
Родина
Черноморец
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Франк Артига
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Родина - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Кирилл Гарафутдинов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Александр Кабаков (Москва)
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