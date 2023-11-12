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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Акрон
Химки - Акрон: обзор матча 12 ноября 2023
Химки
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
46'
А. Руденко
55'
Т. Касимов
50'
А. Килин
59'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Акрон
Желтая карточка
Д. Степанов
90'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Мохаммад
86'
73'
Замена
Е. Песегов
️️️️
Д. Ходжаниязов
73'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Килин
Замена
И. Берковский
️️️️
Б. Магомедов
67'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Л. Скворцов
64'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Корян
64'
62'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Галкин
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Эльдарушев
ГОЛ! 2:1!
Т. Касимов
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Килин
ГОЛ! 1:0!
А. Руденко
46'
23'
Замена
Б. Димоски
️️️️
Н. Анджелкович
15'
Желтая карточка
В. Галкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Илья Берковский
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-2-1-3-1
96
Обухов
2
Скворцов
5
Степанов
5
Андраде
32
Терехов
2
Голубович
52
Нетфуллин
19
Руденко
97
Магомедов
77
Корян
31
Касимов
4-1-1-3-1
13
Волков
4
Савичев
15
Данилкин
26
Анджелкович
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
18
Килин
90
Галкин
24
Погосов
11
Эльдарушев
2
Скворцов
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Скворцов
77
Корян
96
Мохаммад
96
Мохаммад
77
Корян
97
Магомедов
17
Берковский
17
Берковский
97
Магомедов
Мохаммад
32
Кулишев
32
Кулишев
Мохаммад
26
Анджелкович
23
Димоски
23
Димоски
26
Анджелкович
5
Ходжаниязов
7
Песегов
7
Песегов
5
Ходжаниязов
90
Галкин
23
Данилин
23
Данилин
90
Галкин
18
Килин
9
Понсе
9
Понсе
18
Килин
Остались в запасе
Химки
Акрон
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Химки - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Илья Иванов (Санкт-Петербург)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Арена-Химки
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