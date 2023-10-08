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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Черноморец
Ленинградец - Черноморец: обзор матча 08 октября 2023
Ленинградец
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
88'
Ш. Саадуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Черноморец
88'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Саадуев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
73
Даниил Соколов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Карабашев
29
Хитяев
98
Каптилов
56
Яковлев
6
Беляев
18
Суханов
11
Левин
21
Шепелев
9
Колесниченко
27
Розманов
77
Бачинский
3-2-1-1-3
1
Фролкин
17
Фомин
4
Кумбурович
79
Гречкин
3
Хагур
3
Красильниченко
6
Будагян
7
Коробов
90
Делькин
9
Абакаров
19
Руденко
Остались в запасе
Ленинградец
Черноморец
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
73
Даниил Соколов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
73
Даниил Соколов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Ленинградец - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Сергей Колесник (Санкт-Петербург)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Петровский
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