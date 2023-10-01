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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Волгарь
Черноморец - Волгарь: обзор матча 01 октября 2023
Черноморец
01.10.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
8'
И. Маклаков
43'
Е. Прошкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Волгарь
79'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Анисимов
75'
Желтая карточка
Е. Шляков
71'
Желтая карточка
А. Анисимов
65'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Полубояринов
63'
Замена
К. Косарев
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
61'
46'
Замена
И. Зуев
️️️️
А. Гилязетдинов
43'
ГОЛ! 1:1!
Е. Прошкин
Желтая карточка
Д. Коробов
38'
Желтая карточка
В. Руденко
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Маклаков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Черноморец
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-3-2-1
1
Фролкин
4
Маклаков
4
Кумбурович
93
Гараев
17
Фомин
8
Панамарев
6
Будагян
77
Антонов
10
Саадуев
7
Коробов
19
Руденко
3-1-2-1-3
71
Одоевский
55
Шляков
22
Хомуха
28
Прошкин
17
Анисимов
4
Кленкин
20
Полубояринов
31
Ткачук
43
Гилязетдинов
75
Жамалетдинов
17
Лесников
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
43
Гилязетдинов
58
Зуев
58
Зуев
43
Гилязетдинов
17
Анисимов
7
Смирнов
7
Смирнов
17
Анисимов
20
Полубояринов
23
Ушатов
23
Ушатов
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
22
Косарев
22
Косарев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Черноморец
Волгарь
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
25
Станислав Басыров
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Черноморец - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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