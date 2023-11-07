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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Арда
Черно Море - Арда: обзор матча 07 ноября 2023
Черно Море
07.11.2023, вторник, 16:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Арда
81'
В. Панайотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Арда
Желтая карточка
V. Vasilev
90'
85'
Замена
T. Yordanov
️️️️
Л. Котев
ГОЛ! 1:0!
В. Панайотов
Пас отдал
V. Vasilev
81'
76'
Замена
Р. Цонев
️️️️
I. Yurukov
76'
Замена
I. Tilev
️️️️
I. Kokonov
Замена
V. Vasilev
️️️️
Д. Димов
72'
68'
Замена
S. Ivanov
️️️️
E. Mami Tetah
60'
Желтая карточка
A. Toungara
Желтая карточка
П. Альварес
42'
Желтая карточка
T. Panov
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
20
Deyan Lozev
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
4-4-2
21
Дюлгеров
3
Атанасов
28
2
6
Попов
27
Димов
21
Альварес
9
Илиев
71
Панайотов
28
10
Фернандес
3-1-1-5
1
18
Гусейнов
3
Сако
22
80
Котев
7
20
17
12
99
26
27
Димов
91
91
27
Димов
12
7
Цонев
7
Цонев
12
26
91
91
26
17
33
33
17
80
Котев
99
99
80
Котев
Остались в запасе
Черно Море
Арда
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
7
Breno Teixeira
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Черно Море - Арда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
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