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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Ганновер-96
Гройтер Фюрт - Ганновер-96: обзор матча 03 сентября 2023
Гройтер Фюрт
03.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ганновер-96
50'
Ю. Грин
16'
Н. Тресольди
22'
Д. Кен
57'
М. Хальстенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Ганновер-96
88'
Замена
С. Эрнст
️️️️
Н. Тресольди
84'
Желтая карточка
Ф. Нойман
Замена
D. Michalski
️️️️
Д. Юнг
83'
78'
Замена
М. Дамар
️️️️
E. Leopold
Замена
А. Зиб
️️️️
Т. Лемперле
70'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Србени
70'
66'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Х. Нильсен
66'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
66'
Замена
Л. Шауб
️️️️
С. Тойхерт
Замена
O. Mhamdi
️️️️
К. Чалханоглу
64'
Замена
Л. Петков
️️️️
Й. Консбрух
64'
57'
ГОЛ! 1:3!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Ф. Кунце
Желтая карточка
Д. Юнг
54'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Грин
Пас отдал
Р. Вагнер
50'
47'
Желтая карточка
Я. Дем
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кен
Пас отдал
Н. Тресольди
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тресольди
Пас отдал
Я. Дем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
7
Николо Тресольди
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
3-4-3
40
Урбиг
23
Чалханоглу
21
Юнг
2
Аста
37
Грин
14
Консбрух
18
Вагнер
66
10
Хргота
19
Лемперле
7
Србени
3-3-1-3
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
8
36
Тойхерт
7
Нильсен
7
Тресольди
23
Чалханоглу
22
22
23
Чалханоглу
21
Юнг
4
4
21
Юнг
14
Консбрух
25
Петков
25
Петков
14
Консбрух
19
Лемперле
9
Зиб
9
Зиб
19
Лемперле
7
Србени
18
Абиама
18
Абиама
7
Србени
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
7
Тресольди
15
Эрнст
15
Эрнст
7
Тресольди
36
Тойхерт
21
Шауб
21
Шауб
36
Тойхерт
8
20
Дамар
20
Дамар
8
7
Нильсен
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Нильсен
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Ганновер-96
1
Андреас Линде
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Хайко Фогель
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Гройтер Фюрт - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
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