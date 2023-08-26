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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Гройтер Фюрт
Герта - Гройтер Фюрт: обзор матча 26 августа 2023
Герта
26.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
5 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
23'
Х. Табакович
31'
М. Винклер
46'
П. Дардаи
66'
С. Превляк
77'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Гройтер Фюрт
85'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Р. Вагнер
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Ф. Резе
78'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
Х. Табакович
78'
ГОЛ! 5:0!
Х. Табакович
Пас отдал
С. Превляк
77'
ГОЛ! 4:0!
С. Превляк
Пас отдал
G. Christensen
66'
65'
Замена
А. Зиб
️️️️
Т. Лемперле
Замена
G. Christensen
️️️️
Ж. Дудзяк
64'
Замена
П. Клеменс
️️️️
М. Винклер
64'
Замена
С. Превляк
️️️️
П. Дардаи
64'
ГОЛ! 3:0!
П. Дардаи
Пас отдал
Х. Табакович
46'
46'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
С. Аста
Желтая карточка
П. Дардаи
38'
34'
Замена
Л. Петков
️️️️
Д. Србени
34'
Замена
У. Хаддади
️️️️
M. Dietz
ГОЛ! 2:0!
М. Винклер
31'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
23'
2'
Желтая карточка
M. Dietz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Пал Дардаи
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
3-2-1-4
1
Эрнст
31
Дардаи
37
Ляйстнер
2
Кемпф
3
Кенни
33
Карбовник
28
Дудзяк
10
Дардаи
11
Резе
9
Табакович
10
Винклер
4-3-3
40
Урбиг
28
Мейерхофер
21
Юнг
27
Иттер
2
Аста
18
Вагнер
37
Грин
66
10
Хргота
7
Србени
19
Лемперле
10
Винклер
41
Клеменс
41
Клеменс
10
Винклер
9
Табакович
8
Дардаи
8
Дардаи
9
Табакович
28
Дудзяк
24
24
28
Дудзяк
11
Резе
7
Шерхант
7
Шерхант
11
Резе
10
Дардаи
14
Превляк
14
Превляк
10
Дардаи
66
4
Хаддади
4
Хаддади
66
18
Вагнер
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
18
Вагнер
2
Аста
14
Консбрух
14
Консбрух
2
Аста
7
Србени
25
Петков
25
Петков
7
Србени
19
Лемперле
9
Зиб
9
Зиб
19
Лемперле
Остались в запасе
Герта
Гройтер Фюрт
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Герта - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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