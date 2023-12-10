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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Ракув
Ягеллония - Ракув: обзор матча 10 декабря 2023
Ягеллония
10.12.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
4 : 2
Завершен
Ракув
12'
J. Naranjo
33'
J. Naranjo
46'
Нене
63'
Нене
22'
С. Сварнас
86'
Л. Зволински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Ракув
Желтая карточка
А. Пулулу
90'
86'
ГОЛ! 4:2!
Л. Зволински
Замена
J. Lewicki
️️️️
Х. Имас
83'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Д. Марчук
83'
Желтая карточка
J. Naranjo
74'
69'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Ж. Карлос
69'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
В. Кочергин
69'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Б. Новак
ГОЛ! 4:1!
Нене
Пас отдал
Х. Имас
63'
Желтая карточка
Т. Романчук
56'
52'
Желтая карточка
Г. Берггрен
ГОЛ! 3:1!
Нене
Пас отдал
А. Пулулу
46'
46'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
ГОЛ! 2:1!
J. Naranjo
Пас отдал
Нене
33'
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Сварнас
ГОЛ! 1:0!
J. Naranjo
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
97
Tobiasz Mras
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
3-4-1-2
33
72
Скшипчак
20
61
Сачек
6
Романчук
28
11
Марчук
18
Нене
9
Пулулу
11
Имас
26
Дигес
2-1-3-3-1
1
Ковачевич
4
Сварнас
25
Раковитан
5
Берггрен
7
Тудор
77
Кебула
10
Кочергин
18
Сореску
27
Новак
20
Карлос
9
Пясецки
11
Имас
36
36
11
Имас
11
Марчук
3
Стойинович
3
Стойинович
11
Марчук
10
Кочергин
15
Ковачевич
15
Ковачевич
10
Кочергин
20
Карлос
95
Плавсич
95
Плавсич
20
Карлос
27
Новак
10
Йебоа
10
Йебоа
27
Новак
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
Остались в запасе
Ягеллония
Ракув
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Ягеллония - Ракув
3
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
235
169
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Krzysztof Jakubik, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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