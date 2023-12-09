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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Сталь
Краковия - Сталь: обзор матча 09 декабря 2023
Краковия
09.12.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
2 : 2
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Краковия - Сталь
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Количество передач
197
269
Сейвы
0
1
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
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