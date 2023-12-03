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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Рух
Краковия - Рух: обзор матча 03 декабря 2023
Краковия
03.12.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
4 : 4
Завершен
Рух
18'
M. Rakoczy
60'
K. Knap
77'
P. Makuch
89'
K. Knap (П)
32'
D. Szczepan (П)
45+2'
M. Bartolewski
64'
D. Szczepan
81'
T. Swędrowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Рух
90'
+6
Желтая карточка
S. Szymanski
90'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
M. Kozak
90'
Замена
В. Длугош
️️️️
Ł. Moneta
ГОЛ с пенальти! 4:4!
K. Knap
89'
84'
Желтая карточка
T. Swędrowski
Замена
K. Smiglewski
️️️️
А. Сковгор
84'
81'
ГОЛ! 3:4!
T. Swędrowski
Пас отдал
M. Kozak
ГОЛ! 3:3!
P. Makuch
Пас отдал
K. Knap
77'
Замена
️️️️
Я. Атанасов
74'
Замена
C. Râpă
️️️️
Я. Югаш
74'
73'
Замена
S. Szymanski
️️️️
M. Sadlok
66'
Желтая карточка
T. Podstawski
64'
ГОЛ! 2:3!
D. Szczepan
Пас отдал
M. Kozak
ГОЛ! 2:2!
K. Knap
Пас отдал
Б. Каллман
60'
58'
Замена
M. Feliks
️️️️
F. Starzyński
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
M. Bartolewski
34'
Желтая карточка
M. Sadlok
Желтая карточка
M. Rakoczy
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Szczepan
Красная карточка
О. Какабадзе
30'
ГОЛ! 1:0!
M. Rakoczy
Пас отдал
Б. Каллман
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
7
Miłosz Kozak
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
10
Filip Starzyński
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
21
B. Baranski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
3-3-1-3
13
5
Гицэ
25
Югаш
27
Хосконен
27
Сковгор
21
Атанасов
25
Какабадзе
20
9
9
Каллман
36
3-4-3
31
4
21
14
26
6
28
7
95
13
10
25
Югаш
31
31
25
Югаш
27
Сковгор
21
21
27
Сковгор
7
10
10
7
21
20
20
21
13
71
Длугош
71
Длугош
13
10
19
19
10
Остались в запасе
Краковия
Рух
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Остались в запасе
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча Краковия - Рух
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Новости команд
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Краковия
Рух
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
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2
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7
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1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
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2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
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