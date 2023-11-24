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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Пяст
Ягеллония - Пяст: обзор матча 24 ноября 2023
Ягеллония
24.11.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
0 : 0
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Пяст
Желтая карточка
М. Сачек
90'
Замена
T. Kupisz
️️️️
К. Хансен
88'
88'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
Д. Кадзиор
79'
Замена
M. Muñoz
️️️️
M. Szczepański
73'
Красная карточка
A. Mosór
Замена
Д. Марчук
️️️️
J. Lewicki
60'
Замена
А. Пулулу
️️️️
J. Naranjo
60'
Желтая карточка
J. Naranjo
41'
Желтая карточка
Т. Романчук
16'
14'
Желтая карточка
Я. Голубек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
6
Тарас Романчук
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
3-2-2-2
33
20
17
72
Скшипчак
36
61
Сачек
6
Романчук
28
11
Имас
99
Хансен
2-5-3
33
11
Пырка
2
14
Голубек
92
Кадзиор
30
19
Амейо
6
7
Феликс
5
4
36
11
Марчук
11
Марчук
36
28
9
Пулулу
9
Пулулу
28
99
Хансен
18
18
99
Хансен
30
18
18
30
92
Кадзиор
26
Костадинов
26
Костадинов
92
Кадзиор
Остались в запасе
Ягеллония
Пяст
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
26
Франтишек Плах
ВР
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
38
Damian Wojdakowski
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
Остались в запасе
26
Франтишек Плах
ВР
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
99
Piotr Urbanki
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Ягеллония - Пяст
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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