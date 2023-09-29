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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Видзев
Пяст - Видзев: обзор матча 29 сентября 2023
Пяст
29.09.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 10 тур
3 : 2
Завершен
Видзев
24'
S. Krykun
38'
S. Krykun
68'
P. Dziczek (П)
47'
Ф. Плах (АГ)
90+5'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Видзев
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
И. Рондич
Пас отдал
С. Керк
Замена
Я. Голубек
️️️️
Х. Феликс
90'
+4
Замена
M. Muñoz
️️️️
T. Huk
81'
74'
Замена
И. Рондич
️️️️
Ю. Шеху
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
S. Krykun
72'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
P. Dziczek
68'
67'
Желтая карточка
Ю. Шеху
67'
Замена
С. Керк
️️️️
D. Kun
Желтая карточка
P. Dziczek
56'
47'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Плах
46'
Замена
А. Цыганик
️️️️
F. Nunes
ГОЛ! 2:0!
S. Krykun
Пас отдал
Х. Феликс
38'
27'
Желтая карточка
J. Sanchez
ГОЛ! 1:0!
S. Krykun
Пас отдал
G. Tomasiewicz
24'
22'
Желтая карточка
M. Żyro
Желтая карточка
A. Katranis
21'
6'
Желтая карточка
F. Nunes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Майкл Амейо
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
2-4-4
26
Плах
2
98
19
Амейо
20
44
6
7
Феликс
22
5
16
3-1-4-2
23
Раваш
4
2
11
6
Шеху
19
25
14
19
92
22
5
18
18
5
7
Феликс
14
Голубек
14
Голубек
7
Феликс
44
92
Кадзиор
92
Кадзиор
44
6
30
30
6
14
37
Керк
37
Керк
14
6
Шеху
15
Рондич
15
Рондич
6
Шеху
92
14
Цыганик
14
Цыганик
92
Остались в запасе
Пяст
Видзев
33
Karol Szymański
ВР
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Пяст - Видзев
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
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