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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Погонь
Краковия - Погонь: обзор матча 23 сентября 2023
Краковия
23.09.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 5
Завершен
Погонь
8'
К. Гросицки (П)
21'
A. Gorgon
50'
A. Gorgon
64'
Э. Кулурис
87'
K. Smolinski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Погонь
89'
Желтая карточка
K. Smolinski
87'
ГОЛ! 0:5!
K. Smolinski
Пас отдал
O. Korczakowski
Замена
B. Kolec
️️️️
Т. Осима
84'
Замена
K. Ogorzały
️️️️
П. Ярочински
82'
Замена
P. Zaucha
️️️️
Б. Каллман
82'
80'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
Э. Кулурис
80'
Замена
S. Wawrzynowicz
️️️️
A. Gorgon
73'
Желтая карточка
Э. Кулурис
72'
Замена
K. Smolinski
️️️️
В. Бичахчян
Желтая карточка
M. Rakoczy
70'
65'
Замена
Д. Лончар
️️️️
B. Zech
65'
Замена
Л. Захович
️️️️
К. Гросицки
64'
ГОЛ! 0:4!
Э. Кулурис
Пенальти не реализован!
P. Makuch
57'
50'
ГОЛ! 0:3!
A. Gorgon
Замена
P. Makuch
️️️️
Я. Атанасов
46'
Замена
K. Knap
️️️️
C. Râpă
46'
45'
Желтая карточка
M. Malec
21'
ГОЛ! 0:2!
A. Gorgon
Пас отдал
Ф. Ульвестад
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Гросицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
19
Kamil Ogorzały
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
4-1-2-3
13
44
Ярочински
15
Глик
5
Гицэ
27
Сковгор
21
Атанасов
31
14
Осима
36
9
Каллман
17
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
8
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
14
Осима
72
72
14
Осима
31
20
20
31
44
Ярочински
19
19
44
Ярочински
9
Каллман
73
73
9
Каллман
21
Атанасов
9
9
21
Атанасов
23
22
Лончар
22
Лончар
23
20
18
18
20
9
Кулурис
27
27
9
Кулурис
21
Бичахчян
61
61
21
Бичахчян
11
Гросицки
90
Захович
90
Захович
11
Гросицки
Остались в запасе
Краковия
Погонь
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
16
João Gamboa
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
16
João Gamboa
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Краковия - Погонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
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