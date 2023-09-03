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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Ягеллония
Шленск - Ягеллония: обзор матча 03 сентября 2023
Шленск
03.09.2023, воскресенье, 13:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ягеллония
47'
Э. Экспозито
81'
Э. Экспозито (П)
61'
B. Wdowik (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Ягеллония
Желтая карточка
Y. Matsenko
90'
+5
Желтая карточка
P. Pokorný
90'
+2
Замена
Y. Matsenko
️️️️
P. Janasik
89'
Желтая карточка
Э. Экспозито
88'
87'
Желтая карточка
А. Дигес
83'
Замена
P. Olszewski
️️️️
М. Сачек
83'
Замена
W. Łaski
️️️️
J. Naranjo
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Экспозито
81'
Замена
K. Borys
️️️️
P. Samiec-Talar
76'
69'
Замена
А. Пулулу
️️️️
J. Kubicki
69'
Замена
J. Lewicki
️️️️
Д. Марчук
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
68'
63'
Желтая карточка
Т. Романчук
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Wdowik
ГОЛ! 1:0!
Э. Экспозито
Пас отдал
P. Samiec-Talar
47'
29'
Желтая карточка
Х. Имас
Желтая карточка
М. Жуковски
26'
Желтая карточка
P. Olsen
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
17
Petr Schwarz
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
2-2-5
12
5
Петков
22
Жуковски
33
7
44
10
Экспозито
3
77
15
3-5-2
33
61
Сачек
20
17
14
18
Нене
11
Марчук
28
6
Романчук
26
Дигес
11
Имас
77
33
33
77
33
22
22
33
7
18
18
7
61
Сачек
19
19
61
Сачек
11
Марчук
36
36
11
Марчук
28
77
77
28
14
9
Пулулу
9
Пулулу
14
Остались в запасе
Шленск
Ягеллония
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
25
Marcel Zylla
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
25
Marcel Zylla
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Шленск - Ягеллония
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
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