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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Корона
Краковия - Корона: обзор матча 02 сентября 2023
Краковия
02.09.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
0 : 0
Завершен
Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Корона
Желтая карточка
K. Knap
90'
+3
Замена
J. Myszor
️️️️
M. Rakoczy
87'
Замена
M. Bochnak
️️️️
C. Râpă
77'
74'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Briceag
68'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Czyżycki
Замена
K. Knap
️️️️
Я. Атанасов
66'
58'
Желтая карточка
М. Годиньо
46'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
Желтая карточка
А. Хосконен
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
4-1-2-3
13
44
Ярочински
25
Югаш
5
Гицэ
27
Хосконен
21
Атанасов
31
14
Осима
9
9
Каллман
36
4-2-4
1
Деконски
28
Годиньо
6
66
44
Затор
18
98
5
17
10
9
21
Атанасов
20
20
21
Атанасов
36
11
11
36
31
17
17
31
5
7
7
5
98
70
70
98
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Краковия
Корона
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Краковия - Корона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
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