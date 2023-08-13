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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Легия
Пуща - Легия: обзор матча 13 августа 2023
Пуща
13.08.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 4 тур
1 : 1
Завершен
Легия
26'
Ł. Sołowiej
34'
Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Легия
Желтая карточка
А. Крачун
87'
81'
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Жозуэ
Желтая карточка
W. Hajda
80'
Замена
W. Hajda
️️️️
M. Cholewiak
78'
75'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
М. Росолек
Желтая карточка
K. Stepien
74'
Желтая карточка
R. Yakuba
73'
72'
Желтая карточка
М. Росолек
65'
Замена
М. Гуал
️️️️
Э. Мучи
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Zapolnik
61'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
M. Walski
60'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Pieczek
60'
Желтая карточка
K. Zapolnik
51'
46'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
П. Вшолек
46'
Замена
П. Кун
️️️️
А. Енджейчик
42'
Желтая карточка
А. Енджейчик
34'
ГОЛ! 1:1!
Жозуэ
ГОЛ! 1:0!
Ł. Sołowiej
Пас отдал
K. Zapolnik
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Пуща
99
Kacper Piechota
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
3-2-5
12
27
3
5
22
Крачун
8
14
11
16
25
6
2-1-2-3-2
30
Гладун
55
Енджейчик
4
Рибейру
8
Августиняк
99
Слиш
16
Челхака
22
Вшолек
10
Жозуэ
32
Баку
7
Мучи
7
Росолек
11
70
70
11
6
9
9
6
25
9
9
25
16
30
Майчрзак
30
Майчрзак
16
55
Енджейчик
23
Кун
23
Кун
55
Енджейчик
10
Жозуэ
22
Элитим
22
Элитим
10
Жозуэ
22
Вшолек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
22
Вшолек
7
Мучи
28
Гуал
28
Гуал
7
Мучи
7
Росолек
86
Стрзалек
86
Стрзалек
7
Росолек
Остались в запасе
Пуща
Легия
99
Kacper Piechota
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
99
Kacper Piechota
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Пуща - Легия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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