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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Блэкберн
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
7'
Т. Долан
20'
С. Шмодикс
37'
Т. Долан
39'
Н. Эннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Сток Сити
Замена
Э. Моран
️️️️
Т. Долан
85'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
С. Шмодикс
85'
78'
Замена
Уэсли
️️️️
В. Бюргер
77'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Макнелли
Замена
C. O'Riordan
️️️️
Р. Хеджс
68'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
66'
Замена
С. Телалович
️️️️
С. Галлахер
66'
60'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Л. Гуч
60'
Замена
Л. Кандл
️️️️
М. Манхоф
60'
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Джонсон
54'
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
48'
Пенальти не реализован!
Д. Джонсон
39'
ГОЛ! 3:1!
Н. Эннис
Пас отдал
Д. Ба
ГОЛ! 3:0!
Т. Долан
Пас отдал
С. Галлахер
37'
29'
Желтая карточка
Л. Макнелли
ГОЛ! 2:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Р. Хеджс
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Долан
Пас отдал
К. Бриттан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сток Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-2-2-2
1
Пирс
2
Бриттан
5
Хайам
5
МакФадзин
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
14
Кризен
11
Шмодикс
24
Долан
20
Галлахер
26
Хеджс
4-3-1-2
1
Иверсен
22
Тчамадеу
16
Уилмот
15
Макнелли
42
Манхоф
10
Ба
14
Джонсон
18
Бюргер
7
Видигаль
9
Эннис
7
Гуч
26
Хеджс
6
6
26
Хеджс
26
Ранкин-Костелло
30
Гаррет
30
Гаррет
26
Ранкин-Костелло
24
Долан
23
Моран
23
Моран
24
Долан
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
20
Галлахер
17
Телалович
17
Телалович
20
Галлахер
14
Джонсон
25
Хувер
25
Хувер
14
Джонсон
42
Манхоф
25
Кандл
25
Кандл
42
Манхоф
7
Гуч
8
Бэйкер
8
Бэйкер
7
Гуч
15
Макнелли
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
15
Макнелли
18
Бюргер
7
Уэсли
7
Уэсли
18
Бюргер
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
1
Леопольд Вальстедт
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
8
8
Офсайды
1
2
Количество передач
298
521
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.03
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Ивуд Парк
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