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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 февраля 2024
Блэкберн
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
73'
С. Галлахер
61'
Э. Пирс (АГ)
64'
Д. Ходж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Я. Аяри
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
А. Бегович
Замена
С. Телалович
️️️️
С. Шмодикс
85'
79'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
К. Пал
77'
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 1:2!
С. Галлахер
73'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Т. Долан
67'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
А. Сигурдссон
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ходж
Пас отдал
С. Армстронг
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Пирс
57'
Замена
Д. Ходж
️️️️
Л. Дайкс
57'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Э. Диксон-Боннер
57'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Уиллок
54'
Желтая карточка
Э. Диксон-Боннер
41'
Желтая карточка
С. Армстронг
Желтая карточка
С. Тронстад
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Энди Моран
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
71
Джо Ходж
ОП
11
Пол Смит
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-2-3-2
1
Пирс
5
Хайам
16
Уортон
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
14
Кризен
23
Моран
10
Сигурдссон
24
Долан
20
Галлахер
11
Шмодикс
3-3-2-2
31
Бегович
4
Каннон
27
Кук
3
Пал
6
Кларк-Салтер
4
Коулбэк
19
Диксон-Боннер
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
22
Армстронг
24
Долан
26
Аяри
26
Аяри
24
Долан
10
Сигурдссон
24
Маркандай
24
Маркандай
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
17
Телалович
17
Телалович
11
Шмодикс
3
Пал
3
3
3
Пал
19
Диксон-Боннер
14
Хэйден
14
Хэйден
19
Диксон-Боннер
13
Дайкс
71
Ходж
71
Ходж
13
Дайкс
16
Уиллок
11
Смит
11
Смит
16
Уиллок
22
Армстронг
9
Фрай
9
Фрай
22
Армстронг
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
1
Леопольд Вальстедт
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
31
Джордан Арчер
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
13
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
12
5
Офсайды
0
1
Количество передач
647
377
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.17
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Стадион:
Ивуд Парк
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