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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 13 января 2024
Саутгемптон
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
35'
Ч. Адамс
63'
А. Армстронг
75'
Р. Фрейзер
85'
С. Мара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 4:0!
С. Мара
Пас отдал
А. Армстронг
85'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
84'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Беднарек
83'
83'
Замена
M. Wilks
️️️️
Д. Виндасс
82'
Замена
А. Фамево
️️️️
Л. Палмер
82'
Замена
П. Валентин
️️️️
Д. Бернард
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
77'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
77'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
А. Армстронг
75'
72'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
Желтая карточка
Ф. Даунс
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
Пас отдал
С. Армстронг
63'
Желтая карточка
А. Армстронг
59'
Желтая карточка
Я. Беднарек
56'
52'
Желтая карточка
Б. Беннэн
46'
Замена
У. Волкс
️️️️
А. Мусаба
46'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
B. Cadamarteri
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
35'
10'
Желтая карточка
Д. Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
10
Фрейзер
19
Адамс
10
Армстронг
2-4-2-2
1
4
Диаби
5
Бернард
2
Палмер
10
Беннэн
28
11
49
Мусаба
10
Виндасс
20
23
Гассама
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Стивенс
5
Беднарек
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
2
Палмер
14
Фамево
14
Фамево
2
Палмер
5
Бернард
2
Валентин
2
Валентин
5
Бернард
49
Мусаба
6
Волкс
6
Волкс
49
Мусаба
10
Виндасс
12
12
10
Виндасс
11
11
Флетчер
11
Флетчер
11
Остались в запасе
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
James Beadle
ВР
44
Мохамед Диаби
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
James Beadle
ВР
44
Мохамед Диаби
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
3
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
9
12
Офсайды
4
3
Количество передач
672
292
Сейвы
4
1
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.5
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Сент-Мэри
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