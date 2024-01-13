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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 13 января 2024
Бирмингем Сити
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
38'
С. Дембеле
90+5'
Д. Джеймс
36'
Г. Дарлинг
58'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Суонси
ГОЛ! 2:2!
Д. Джеймс
Пас отдал
Ж. Бакуна
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Йетс
Желтая карточка
Д. Джеймс
90'
+2
Замена
Э. Айву
️️️️
К. Лонг
85'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
К. Миеси
84'
84'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Д. Патерсон
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
83'
76'
Желтая карточка
Д. Аллен
74'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Б. Хамфрис
70'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
Замена
Т. Робертс
️️️️
С. Хоган
66'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
И. Суньич
65'
65'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Лоу
65'
Замена
Д. Аллен
️️️️
S. Parker
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Стэнсфилд
65'
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Тимон
Желтая карточка
С. Хоган
56'
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Дембеле
Пас отдал
С. Хоган
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дарлинг
Пас отдал
Д. Тимон
Желтая карточка
И. Суньич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
13
Лонг
28
Сэндерсон
16
Драме
5
Белик
26
Суньич
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
25
Хоган
3-2-2-1-2
19
14
Тимон
6
Дарлинг
22
15
Вуд
6
Хамфрис
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
11
Каллен
35
Патерсон
13
Лонг
4
Айву
4
Айву
13
Лонг
26
Суньич
8
Джеймс
8
Джеймс
26
Суньич
28
Стэнсфилд
7
Бакуна
7
Бакуна
28
Стэнсфилд
25
Хоган
19
Робертс
19
Робертс
25
Хоган
23
Миеси
10
Юткевич
10
Юткевич
23
Миеси
6
Хамфрис
26
Ноутон
26
Ноутон
6
Хамфрис
22
7
Аллен
7
Аллен
22
35
Патерсон
28
Патино
28
Патино
35
Патерсон
9
Лоу
12
Йетс
12
Йетс
9
Лоу
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Суонси
13
Нил Этеридж
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Люк Уильямс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Люк Уильямс
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
5
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
21
11
Офсайды
3
2
Количество передач
384
426
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.76
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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