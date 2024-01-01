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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 01 января 2024
Суонси
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
55'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Лоу
85'
80'
Замена
Э. Питерс
️️️️
О. Йокушлу
75'
Замена
Пипа
️️️️
Д. Моламби
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Патерсон
73'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
73'
64'
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
64'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
64'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
С. Кипр
ГОЛ! 1:0!
Л. Каллен
55'
Желтая карточка
Д. Тимон
49'
Желтая карточка
Б. Кабанго
18'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Л. Уолш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
(К)
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Akeel Higgins
ЦФ
4-2-1-3
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
14
Тимон
5
Кабанго
6
Гримес
4
Фултон
9
Лоу
35
Патерсон
8
Уолш
11
Каллен
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
19
Диангана
20
Моуатт
18
Феллоус
8
Моламби
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
8
Уолш
28
Патино
28
Патино
8
Уолш
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
9
Лоу
11
Боласи
11
Боласи
9
Лоу
35
Патерсон
12
Йетс
12
Йетс
35
Патерсон
5
Йокушлу
33
Питерс
33
Питерс
5
Йокушлу
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Моламби
2
Пипа
2
Пипа
8
Моламби
4
Кипр
15
Чалоба
15
Чалоба
4
Кипр
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Майкл Дафф
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
413
564
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.78
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
Посещаемость:
16797
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