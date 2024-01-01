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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 01 января 2024
Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
52'
П. Смит
16'
Д. Гутас
74'
П. Нг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
90'
+6
Желтая карточка
Д. Панцо
Желтая карточка
Л. Дайкс
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Адамс
89'
Желтая карточка
П. Нг
87'
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Сиопис
87'
Замена
Д. Панцо
️️️️
Д. Коллинс
Желтая карточка
М. Фокс
85'
Замена
М. Фокс
️️️️
Д. Кларк-Салтер
81'
74'
ГОЛ! 1:2!
П. Нг
Пас отдал
Р. Уинтл
74'
Замена
O. Tanner
️️️️
Р. Колуилл
Замена
А. Адома
️️️️
Э. Диксон-Боннер
67'
63'
Желтая карточка
Д. Коллинс
60'
Замена
Д. Боулер
️️️️
К. Этете
58'
Желтая карточка
М. МакГиннес
ГОЛ! 1:1!
П. Смит
52'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гутас
Пас отдал
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
7
Kieron Evans
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
4-4-1-1
31
Бегович
3
Пал
2
Данн
3
4
Каннон
21
Доззел
6
Кларк-Салтер
19
Диксон-Боннер
26
Филд
11
Смит
13
Дайкс
4-1-3-1-1
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
32
Роллс
6
Сиопис
11
Мейте
10
Колуилл
28
Этете
6
Кларк-Салтер
3
Фокс
3
Фокс
6
Кларк-Салтер
19
Диксон-Боннер
37
Адома
37
Адома
19
Диксон-Боннер
29
Коллинс
4
Панцо
4
Панцо
29
Коллинс
6
Сиопис
38
Адамс
38
Адамс
6
Сиопис
28
Этете
11
Боулер
11
Боулер
28
Этете
10
Колуилл
11
11
10
Колуилл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
41
Matthew Turner
ВР
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
2
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
21
Офсайды
1
0
Количество передач
538
305
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.57
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Лофтус Роуд
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