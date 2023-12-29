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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Суонси
Ковентри - Суонси: обзор матча 29 декабря 2023
Ковентри
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
10'
Х. Райт
65'
Э. Симмс
7'
Л. Уолш
90+3'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Суонси
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Л. Каллен
82'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Л. Уолш
79'
Желтая карточка
Д. Лоу
75'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
75'
Замена
Л. Каллен
️️️️
S. Parker
68'
Желтая карточка
Д. Тимон
ГОЛ! 2:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Х. Райт
65'
64'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Я. Боласи
Замена
М. ван Эвейк
️️️️
Д. Аллен
60'
Замена
К. О'Харе
️️️️
К. Палмер
59'
Замена
Э. Симмс
️️️️
М. Гудден
59'
46'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Патерсон
39'
Желтая карточка
М. Гримес
36'
Желтая карточка
Л. Уолш
Желтая карточка
Л. Бинкс
26'
ГОЛ! 1:1!
Х. Райт
Пас отдал
К. Палмер
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Уолш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Коллинс
12
Дасилва
4
Бинкс
22
Латибодье
4
Томас
18
Шиф
24
Аллен
7
Сакамото
24
Гудден
11
Райт
45
Палмер
3-2-3-2
19
6
Дарлинг
14
Тимон
22
6
Хамфрис
5
Кабанго
11
Боласи
4
Фултон
6
Гримес
8
Уолш
35
Патерсон
24
Аллен
27
ван Эвейк
27
ван Эвейк
24
Аллен
45
Палмер
17
О'Харе
17
О'Харе
45
Палмер
24
Гудден
9
Симмс
9
Симмс
24
Гудден
8
Уолш
28
Патино
28
Патино
8
Уолш
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
35
Патерсон
9
Лоу
9
Лоу
35
Патерсон
11
Боласи
12
Йетс
12
Йетс
11
Боласи
22
11
Каллен
11
Каллен
22
Остались в запасе
Ковентри
Суонси
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Ковентри - Суонси
1
4
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
4
Нарушения
14
11
Офсайды
3
1
Количество передач
452
474
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.16
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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