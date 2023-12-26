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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Мидлсбро
Ротерхэм - Мидлсбро: обзор матча 26 декабря 2023
Ротерхэм
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
72'
К. Брэмолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Мидлсбро
Замена
Кафу
️️️️
Д. Хагилл
90'
+2
90'
+2
Замена
К. Кавана
️️️️
С. Силвера
90'
+1
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Хаусон
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Линдси
83'
77'
Замена
Д. Коберн
️️️️
А. Дейкстел
77'
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Бангура
ГОЛ! 1:0!
К. Брэмолл
Пас отдал
О. Рэтбоун
72'
70'
Замена
Р. МакГри
️️️️
С. Гринвуд
Замена
Т. Ивс
️️️️
S. Nombe
66'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Д. Лембикиса
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
88
Кафу
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
4-2-2-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Реван
23
Моррисон
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
20
Рэтбоун
29
Линдси
9
9
Хагилл
4-2-3-1
23
Гловер
2
Дейкстел
23
Фрай
5
Кларк
24
Бангура
16
Хаусон
4
Барласер
25
Джонс
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Силвера
9
Хагилл
88
Кафу
88
Кафу
9
Хагилл
29
Линдси
6
Клукас
6
Клукас
29
Линдси
23
Лембикиса
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Лембикиса
9
39
Ивс
39
Ивс
9
24
Бангура
4
Энгель
4
Энгель
24
Бангура
16
Хаусон
25
Крукс
25
Крукс
16
Хаусон
20
Гринвуд
8
МакГри
8
МакГри
20
Гринвуд
17
Силвера
10
Кавана
10
Кавана
17
Силвера
2
Дейкстел
19
Коберн
19
Коберн
2
Дейкстел
Остались в запасе
Ротерхэм
Мидлсбро
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
32
Джэйми Джонс
ВР
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Ротерхэм - Мидлсбро
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
11
Нарушения
12
8
Офсайды
3
2
Количество передач
278
665
Сейвы
5
0
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.09
1.14
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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