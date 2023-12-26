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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2023
Хаддерсфилд Таун
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
28'
Д. Хедли
55'
С. Томас
68'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
90'
+5
Желтая карточка
Л. Трэвис
90'
+1
Желтая карточка
К. Бриттан
85'
Замена
Д. Хилл
️️️️
Д. Хайам
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Касуму
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Д. Корома
68'
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Томас
67'
Замена
Л. Айина
️️️️
Б. Уайлс
67'
66'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
А. Сигурдссон
62'
Замена
С. Телалович
️️️️
Н. Эннис
ГОЛ! 2:0!
С. Томас
Пас отдал
Д. Бургзорг
55'
51'
Желтая карточка
А. Уортон
Желтая карточка
Т. Лис
49'
46'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Э. Моран
46'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
С. Тронстад
Замена
Д. Чапман
️️️️
К. Максвелл
42'
35'
Желтая карточка
Х. Картер
ГОЛ! 1:0!
Д. Хедли
Пас отдал
С. Томас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
38
Charlie Weston
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
3
Хедли
6
Хелик
3
Накаяма
12
Лис
26
Уайлс
6
Хогг
18
Касуму
5
Радони
37
Бургзорг
42
Томас
4-2-3-1
1
Вальстедт
2
Бриттан
17
Картер
5
Хайам
3
Пикеринг
20
Уортон
6
Тронстад
23
Моран
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
9
Эннис
12
Максвелл
1
Чапман
1
Чапман
12
Максвелл
26
Уайлс
2
Айина
2
Айина
26
Уайлс
18
Касуму
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
18
Касуму
42
Томас
37
Корома
37
Корома
42
Томас
5
Хайам
5
Хилл
5
Хилл
5
Хайам
6
Тронстад
27
Трэвис
27
Трэвис
6
Тронстад
23
Моран
30
Гаррет
30
Гаррет
23
Моран
10
Сигурдссон
24
Маркандай
24
Маркандай
10
Сигурдссон
9
Эннис
17
Телалович
17
Телалович
9
Эннис
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
324
679
Сейвы
1
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.45
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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