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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Престон
Суонси - Престон: обзор матча 22 декабря 2023
Суонси
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Престон
60'
Д. Патерсон
90+5'
Д. Патерсон
67'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Престон
ГОЛ! 2:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Л. Каллен
90'
+5
90'
+4
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
88'
Замена
К. Ноутон
️️️️
J. Key
82'
Замена
Н. Вуд
️️️️
Д. Тимон
82'
77'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
Д. Холмс
77'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Ч. Эванс
74'
Желтая карточка
Д. Холмс
Замена
Д. Йетс
️️️️
Г. Дарлинг
69'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Л. Уолш
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Миллар
Пас отдал
Ч. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
М. Гримес
60'
45'
+5
Желтая карточка
А. Маккэнн
45'
+1
Замена
Л. Миллар
️️️️
Р. Брэди
Желтая карточка
Д. Патерсон
42'
Желтая карточка
Б. Кабанго
38'
Желтая карточка
Д. Лоу
32'
Желтая карточка
М. Гримес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
8
Лайам Уолш
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
3
Kian Best
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
4-2-1-3
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
14
Тимон
5
Кабанго
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
35
Патерсон
2
8
Уолш
3-5-1-1
13
Корнелл
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
14
Холмс
11
Брэди
8
Маккэнн
17
Эванс
14
Тимон
15
Вуд
15
Вуд
14
Тимон
2
26
Ноутон
26
Ноутон
2
8
Уолш
11
Боласи
11
Боласи
8
Уолш
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
6
Дарлинг
12
Йетс
12
Йетс
6
Дарлинг
17
Эванс
18
Осмайич
18
Осмайич
17
Эванс
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
14
Холмс
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
11
Брэди
17
Миллар
17
Миллар
11
Брэди
Остались в запасе
Суонси
Престон
1
Энди Фишер
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
3
Kian Best
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
3
Kian Best
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Суонси - Престон
4
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
8
Офсайды
3
2
Количество передач
560
333
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.38
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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