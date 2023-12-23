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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф: обзор матча 23 декабря 2023
Шеффилд Уэнсдэй
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
28'
А. Мусаба
74'
К. Грант
89'
А. Фамево (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
90'
+5
Желтая карточка
М. МакГиннес
90'
+2
Желтая карточка
П. Нг
Замена
L. Gregory
️️️️
У. Волкс
90'
+1
90'
+1
Замена
Э. Адамс
️️️️
Я. Мейте
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Фамево
Замена
Э. Флетчер
️️️️
G. Byers
86'
Замена
Д. Бернард
️️️️
Б. Диаби
86'
Замена
П. Валентин
️️️️
Л. Палмер
85'
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
П. Нг
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Мусаба
72'
Желтая карточка
К. Патерсон
67'
65'
Замена
К. Этете
️️️️
Д. Боулер
55'
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Робинсон
55'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
А. Мусаба
47'
Желтая карточка
У. Волкс
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Мусаба
Пас отдал
M. Johnson
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
3-5-2
1
13
Патерсон
4
Диаби
14
Фамево
10
Беннэн
7
6
Волкс
2
Палмер
28
11
49
Мусаба
4-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
32
Роллс
6
Сиопис
11
Мейте
11
Боулер
47
Робинсон
9
Грант
4
Диаби
5
Бернард
5
Бернард
4
Диаби
2
Палмер
2
Валентин
2
Валентин
2
Палмер
49
Мусаба
23
Гассама
23
Гассама
49
Мусаба
6
Волкс
19
19
6
Волкс
7
11
Флетчер
11
Флетчер
7
6
Сиопис
24
Уинтл
24
Уинтл
6
Сиопис
11
Мейте
38
Адамс
38
Адамс
11
Мейте
11
Боулер
28
Этете
28
Этете
11
Боулер
47
Робинсон
11
11
47
Робинсон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
3
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
11
Офсайды
3
2
Количество передач
456
337
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.67
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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