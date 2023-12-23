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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон: обзор матча 23 декабря 2023
Куинз Парк Рейнджерс
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
42'
Т. Харвуд-Беллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Стивенс
89'
Вторая желтая
Ш. Чарльз
87'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
А. Армстронг
Замена
А. Адома
️️️️
Р. Каннон
84'
Замена
Ч. Келман
️️️️
А. Доззел
84'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Уиллок
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Л. Дайкс
74'
71'
Желтая карточка
Ч. Адамс
68'
Желтая карточка
Ш. Чарльз
Замена
Z. Larkeche
️️️️
Э. Диксон-Боннер
67'
57'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Эдози
56'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Ф. Даунс
56'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
У. Смоллбоун
45'
+2
Желтая карточка
Д. Арибо
Желтая карточка
Э. Диксон-Боннер
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
А. Армстронг
32'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
3-4-2-1
31
Бегович
3
Пал
2
Данн
4
Каннон
6
Кларк-Салтер
26
Филд
19
Диксон-Боннер
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
4-4-1-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
14
Бри
4
Даунс
17
Армстронг
18
Арибо
12
Смоллбоун
23
Эдози
10
Армстронг
19
Диксон-Боннер
3
3
19
Диксон-Боннер
4
Каннон
37
Адома
37
Адома
4
Каннон
16
Уиллок
11
Смит
11
Смит
16
Уиллок
13
Дайкс
22
Армстронг
22
Армстронг
13
Дайкс
21
Доззел
23
Келман
23
Келман
21
Доззел
14
Бри
3
Мэннинг
3
Мэннинг
14
Бри
10
Армстронг
5
Стивенс
5
Стивенс
10
Армстронг
4
Даунс
19
Чарльз
19
Чарльз
4
Даунс
23
Эдози
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Эдози
12
Смоллбоун
19
Адамс
19
Адамс
12
Смоллбоун
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
5
3
Количество передач
366
610
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.58
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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