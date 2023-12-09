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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 09 декабря 2023
Хаддерсфилд Таун
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
24'
Д. Бургзорг
46'
Т. Конвей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
Д. Корома
90'
+1
82'
Желтая карточка
Т. Конвей
82'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
Желтая карточка
М. Пирсон
80'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Уорд
72'
67'
Замена
А. Мехмети
️️️️
А. Вайманн
67'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
Б. Диарра
️️️️
Б. Уайлс
65'
59'
Замена
К. Принг
️️️️
М. Сайкс
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Конвей
Пас отдал
А. Вайманн
ГОЛ! 1:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Д. Касуму
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
3
Хедли
5
Пирсон
12
Лис
6
Хелик
18
Касуму
6
Хогг
26
Уайлс
37
Бургзорг
37
Корома
25
Уорд
3-4-3
1
О'Лири
19
Таннер
16
Дикки
26
Винер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
11
Белл
18
Вайманн
9
Конвей
25
Уорд
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
25
Уорд
26
Уайлс
94
Диарра
94
Диарра
26
Уайлс
37
Корома
4
Остерфилд
4
Остерфилд
37
Корома
17
Сайкс
3
Принг
3
Принг
17
Сайкс
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
18
Вайманн
9
Мехмети
9
Мехмети
18
Вайманн
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
21
Ли Николлс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
5
4
Количество передач
189
279
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.28
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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