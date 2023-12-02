Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн: обзор матча 02 декабря 2023
Шеффилд Уэнсдэй
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
5'
B. Cadamarteri
78'
M. Johnson
90+1'
Д. Виндасс
65'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Желтая карточка
У. Волкс
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
Д. Бернард
90'
+1
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Б. Беннэн
88'
82'
Желтая карточка
Д. Хилл
79'
Замена
С. Телалович
️️️️
Г. Леонард
ГОЛ! 2:1!
M. Johnson
Пас отдал
У. Волкс
78'
Замена
А. Мусаба
️️️️
B. Cadamarteri
77'
Замена
M. Ihiekwe
️️️️
А. Фамево
77'
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Д. Хилл
Замена
M. Johnson
️️️️
G. Byers
46'
Желтая карточка
Д. Бернард
24'
ГОЛ! 1:0!
B. Cadamarteri
Пас отдал
Д. Виндасс
5'
Замена
Л. Палмер
️️️️
D. Iorfa
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Главный тренер
Данни Рель
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
23
Энди Моран
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
31
Kristi Montgomery
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
3-2-4-1
1
5
Бернард
14
Фамево
13
Патерсон
4
Диаби
27
10
Беннэн
7
11
6
Волкс
10
Виндасс
3-2-2-2-1
1
Вальстедт
16
Уортон
5
Хилл
17
Картер
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
6
Тронстад
11
Шмодикс
23
Моран
9
Леонард
27
2
Палмер
2
Палмер
27
7
28
28
7
10
Беннэн
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Беннэн
11
49
Мусаба
49
Мусаба
11
14
Фамево
20
20
14
Фамево
9
Леонард
17
Телалович
17
Телалович
9
Леонард
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
31
Kristi Montgomery
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
31
Kristi Montgomery
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+