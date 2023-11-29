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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Суонси
Лидс - Суонси: обзор матча 29 ноября 2023
Лидс
29.11.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
4'
Ж. Пироэ
45+3'
Ж. Рюттер
62'
Д. Джеймс
1'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Суонси
Замена
Л. Купер
️️️️
П. Стрейк
89'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
80'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Бирам
80'
79'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Патерсон
79'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Йетс
73'
Желтая карточка
Д. Лоу
71'
Замена
Л. Каллен
️️️️
О. Купер
71'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Д. Фултон
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
70'
70'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
J. Key
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
70'
ГОЛ! 3:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Ж. Рюттер
62'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Рюттер
Пас отдал
И. Ампаду
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
К. Саммервил
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Бирам
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
3-2-2-3
19
5
Кабанго
6
Хамфрис
14
Тимон
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
8
Купер
2
35
Патерсон
12
Йетс
3
Бирам
23
Фирпо
23
Фирпо
3
Бирам
4
Стрейк
6
Купер
6
Купер
4
Стрейк
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
2
6
Дарлинг
6
Дарлинг
2
12
Йетс
11
Боласи
11
Боласи
12
Йетс
4
Фултон
28
Патино
28
Патино
4
Фултон
8
Купер
11
Каллен
11
Каллен
8
Купер
35
Патерсон
8
Уолш
8
Уолш
35
Патерсон
Остались в запасе
Лидс
Суонси
12
Карл Дарлоу
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Лидс - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Элланд Роад
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